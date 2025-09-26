In Australia scoppia la moda di acquistare le beach box

Le coste di Melbourne e dintorni, in Australia, non sono mai state così colorate. Le "beach box" sono dei piccoli capannoni in legno decorati con sfumature e motivi diversi e offrono una vista mozzafiato sull'oceano. Bisogna però fare i conti con la realtà: infatti, queste piccole abitazioni, se tali si possono definire, sono prive del bagno, di camere da letto e perfino di acqua corrente ed elettricità e vengono usate soprattutto per riporre kayak e tavole da surf. Eppure qualcuno le acquista, spendendo cifre di molto superiori a quelle per una vera e propria casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

