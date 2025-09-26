In arrivo un aumento per le pensioni sotto i mille euro | ecco per chi sarà
Nel mese di novembre arriverà un aumento per le pensioni al di sotto dei mille euro, ma non sarà per tutti. Si tratta, infatti, di un provvedimento che riguarda i pensionati che risiedono in Alto Adige, per i quali è stato redatto un protocollo d'intesa con l'Inps. Fra l'altro, per ricevere l'aumento, è comunque necessario soddisfare alcuni requisiti. In questo modo, dunque, le pensioni interessate dall'aumento riusciranno a raggiungere i mille euro. L'obiettivo della pensione minima a mille euro, dunque, pare raggiunto. Almeno in Alto Adige. Si tratta di una misura pensata per contrastare il caro vita, come spiegato dal presidente della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige Arno Kompatscher. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
