In arrivo nuovi dazi su farmaci camion e mobili Trump annuncia le tariffe dal 1 ottobre | cosa cambia per l'Ue

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi doganali su farmaci, autocarri e mobili prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Non è chiaro se queste tariffe saranno applicate anche alle merci importate da Paesi con i quali erano stati siglati accordi commerciali nei mesi scorsi, come l'Ue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

arrivo nuovi dazi farmaciTrump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion a partire da ottobre - Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, salvo aziende che costruiscono stabilimenti in America. tg24.sky.it scrive

