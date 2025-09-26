In arrivo nelle carceri abruzzesi 129 nuovi agenti di polizia penitenziaria 21 assegnati al San Donato
Previsto l'arrivo di 129 nuovi agenti di polizia penitenziaria nelle carceri abruzzesi. Le nuove immissioni, come si legge su LaPresse, sono frutto dell'immissione in ruolo dei neoassunti del 185° corso, si uniranno a quelli attualmente presenti in Abruzzo. «Non sono pochi, ma neanche quel tanto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: arrivo - carceri
Separazione carriere, oggi il sì in Senato. In arrivo anche il decreteo Carceri
"Carceri, è in arrivo il Provveditorato umbro"
Parcheggi, nuovi posti in arrivo. Lavori in via Eremo delle Carceri. Saranno realizzati circa cento stalli
25/9/25. Regione in ansia per l'arrivo di 90 capimafia al carcere duro entro il 2026: la sezione speciale di Uta è pronta, ma si sta pensando anche a Nuoro. E il rischio infiltrazioni sale alle stelle. L'articolo di Marco Birolini - facebook.com Vai su Facebook
Ad Assisi da ottobre arriva il servizio pubblico anche per l’Eremo delle Carceri e San Damiano http://ow.ly/peBO106msk7 [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Abruzzo: 129 nuovi agenti penitenziari, Nardella (Cnpp-Spp) avverte sulle criticità delle carceri - Sono 129 gli agenti penitenziari che, frutto dell'immissione in ruolo dei neo assunti del185°corso, si uniranno a quelli attualmente presenti in Abruzzo. Scrive laquilablog.it
IN ARRIVO 129 AGENTI DI CUSTODIA IN ABRUZZO: NARDELLA (CNPP), “OK LANCIANO E PESCARA, MA NON BASTA” - PESCARA – “Sono 129 gli agenti di polizia penitenziaria che, frutto dell’immissione in ruolo dei neo assunti del185°corso, si uniranno a quelli attualmente presenti in Abruzzo. Riporta abruzzoweb.it