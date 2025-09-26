In arrivo due derby | Cervia-Bagnacavallo e Spiv contro il Reno

Con le gare del quinto turno di andata in programma nel weekend alle porte, comincia ad alzarsi il livello della competizione nel campionato di Promozione. Il fischio d’inizio è domenica alle 15.30. Nel girone D, la giornata è caratterizzata da due interessanti derby. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, il Cervia United ospita il Bagnacavallo. I padroni di casa sono reduci dallo 0-0 di Gambettola. Il terzo posto a -3 dalla vetta (con una gara in meno) è comunque incoraggiante, tanto più che la formazione di mister ‘Momo’ Montanari è l’unica, assieme al Bakia Cesenatico, ad avere ancora inviolata la porta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In arrivo due derby:. Cervia-Bagnacavallo e Spiv contro il Reno

Terza Categoria. Che derby tra Cervia United e Saline Romagna. La Polisportiva Camerlona al debutto interno - Torna in campo domani la Terza Categoria ravennate con tutte le gare del girone A e due anticipi di quello B che, peraltro, si concluderà solo martedì sera col posticipo tra Conselice e Prada. Riporta msn.com