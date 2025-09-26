Milano, 26 set. (askanews) - In anteprima il video "Anche se non chiedi" il singolo di Tommaso Machala. "Questo è un brano che si è evoluto nel tempo, che è stato scritto con il passare dei giorni e del sentimento che provavo per un'altra persona, un brano che racchiude in sé i cambi di direzione della vita. Con "Anche se non chiedi" vorrei ricordare a me e a tutti - afferma Tommaso Machala - che bisogna dare tempo al tempo. Il titolo della canzone è la mia risposta alla richiesta di una persona a me molto cara dopo che abbiamo affrontato un litigio." Il testo esprime un desiderio di condivisione e intimità, ma allo stesso tempo una sensazione di isolamento e distanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In anteprima il video "Anche se non chiedi" di Tommaso Machala