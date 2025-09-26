In Alien | Pianeta Terra la cosa più spettacolare sono stati gli alieni

26 set 2025

L'episodio migliore di Alien: Pianeta Terra è stato anche il più elementare delle otto ore di spettacolo garantite dalla prima stagione. Il tema? Un flashback in cui un equipaggio di una navicella scientifica viene fatto a pezzi da un gruppo di minacce extraterrestri che elimina uno per uno tutti i tecnici e gli scienziati della squadra in una sorta di omaggio e remix del primo Alien di Ridley Scott del 1979 ma anche un passaggio utile a far sentire “a casa”, in un racconto con un che di familiare, il pubblico per fargli riprendere fiato prima di tornare alle novità curiose, maestose e audaci della nuova serie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

