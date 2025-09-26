In alcune situazioni le leggi della fisica perdono di efficacia

Quanto si sta verificando proprio in queste ore in diverse regioni del mondo, induce a ragionare con metodi e criteri diversi da quelli che sono normalmente adoperati dalla mente umana in tempi di relativa tranquillità. In sostanza sta succedendo che, quasi per esorcizzare costruzioni logiche dettate da inequivocabili e diffusi sentimenti di disagio, animati da evidenti anomalie e contraddizioni, si continui a ripetere in tutti gli strati sociali che sarebbe sul punto di iniziare ufficialmente la terza mondiale. Sembra accertato che gli esseri umani, quando sono sotto stress per lungo tempo, cercano di far credere a se stessi e di convincere quanti si confrontano con loro che attualmente le circa 120 guerre che stanno devastando il mondo non sono veri e propri conflitti, ne sarebbero le avvisaglie o poco più. 🔗 Leggi su Ildenaro.it