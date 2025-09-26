Impronta genetica vaccino Covid trovata nel DNA di malato oncologico 31enne epidemiologo Hulscher | Virus si è integrato nel genoma umano facendo crescere il tumore - STUDIO

Lo studio conclude: “Il cancro allo stadio 4 è ora una reazione avversa documentata spiegabile solo con la vaccinazione contro il Covid, ed è necessario includere l’oncogenesi nell’ottenimento del consenso informato”. Una nuova ricerca suggerisce che il materiale genetico contenuto nei vaccin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Impronta genetica vaccino Covid trovata nel DNA di malato oncologico 31enne, epidemiologo Hulscher: "Virus si è integrato nel genoma umano facendo crescere il tumore" - STUDIO

