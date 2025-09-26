Imprese che restano investono e crescono | nuove alleanze tra industria credito e innovazione nel Sud d' Italia
4Planning sarà presente al VIII Forum della Finanza Operativa organizzato da YOURgroup, in programma martedì 30 settembre presso il suggestivo Palazzo Cappuccini – Art Relais a Napoli. Il forum sarà un’opportunità preziosa per approfondire strategie, condividere best practice e scoprire strumenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: imprese - restano
Tassi Bce dimezzati ma i fidi alle imprese restano troppo cari
Nella Manovra famiglie e imprese. Però la bussola restano la fiducia dei mercati e il calo dello spread
Graduatorie Laore in scadenza e imprese, appello alla Regione del Comitato dei Periti Elettronici In Sardegna manca personale tecnico negli enti e nelle agenzie regionali. Eppure restano idonei nelle graduatorie Laore, prossime alla scadenza. Il Comita - facebook.com Vai su Facebook
SILEONI AL TG3 ORE 19: “LE BANCHE SOSTENGANO FAMIGLIE E IMPRESE” I #mutui per comprare casa restano cari, i tassi d’interesse aumentano nonostante il calo del costo del denaro. Il commento del segretario generale della #Fabi @LandoSileoni - X Vai su X
Meno imprese ma un po’ più strutturate: in Umbria dal 2019 cresciuta la dimensione media - La dimensione media di quelle umbre è cresciuta da 3,5 addetti nel 2019 a 3,7 nel 2025, con un aumento del 5,7 per cento, superiore al ritmo registrato in Itali ... umbria24.it scrive
Yes I Start Up Calabria, la scommessa: giovani che restano, imprese che crescono - C’è una nuova generazione che non chiede soltanto occupazione, ma cerca significato, impatto locale e coerenza. Da msn.com