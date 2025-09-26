Impresa storica sull’Everest | il polacco Andrzej Bargie scende dalla vetta con gli sci e senza ossigeno I video spettacolari

L’aveva fatto sul K2, ora è toccato all’ Everest. La prima discesa dal ‘tetto del mondo’ con gli sci e senza ossigeno l’ha fatta il polacco Andrzej Bargie. Un ‘tuffo’ dalla vetta, 8.848 metri. Prima di scendere, la salita, con l’arrivo in cima lunedì 22 settembre, la notte di martedì trascorsa al campo 2 e poi il mercoledì, l’impresa. Red Bull, sponsor, ha documentato tutto con video certamente da vedere. Chissà se George Mellory, alpinista britannico che partecipò alle prime scalate dell’Everest, avrebbe mai immaginato un futuro in cui qualcuno sarebbe sceso dalla vetta con gli sci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Bull (@redbull) L'articolo Impresa storica sull’Everest: il polacco Andrzej Bargie scende dalla vetta con gli sci e senza ossigeno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

