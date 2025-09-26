Impresa storica sull’Everest | il polacco Andrzej Bargie scende dalla vetta con gli sci e senza ossigeno I video spettacolari
L’aveva fatto sul K2, ora è toccato all’ Everest. La prima discesa dal ‘tetto del mondo’ con gli sci e senza ossigeno l’ha fatta il polacco Andrzej Bargie. Un ‘tuffo’ dalla vetta, 8.848 metri. Prima di scendere, la salita, con l’arrivo in cima lunedì 22 settembre, la notte di martedì trascorsa al campo 2 e poi il mercoledì, l’impresa. Red Bull, sponsor, ha documentato tutto con video certamente da vedere. Chissà se George Mellory, alpinista britannico che partecipò alle prime scalate dell’Everest, avrebbe mai immaginato un futuro in cui qualcuno sarebbe sceso dalla vetta con gli sci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Bull (@redbull) L'articolo Impresa storica sull’Everest: il polacco Andrzej Bargie scende dalla vetta con gli sci e senza ossigeno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: impresa - storica
ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2025: L’IMPRESA STORICA DI SINNER TRA TV8 E SKY SPORT, DI SERA CHELSEA-PSG
Tennis Giotto, impresa storica: titolo regionale D3 femminile e promozione in D2
Storica impresa di Jannik Sinner: è il primo italiano a vincere Wimbledon
+++ultim'ora+++ In un'impresa storica, l'Unicaja Malaga ha difeso con successo il suo titolo di FIBA Intercontinental Cup, diventando la prima squadra in 47 anni a vincere il trofeo per due anni consecutivi. Il club spagnolo ha sconfitto gli NBA G League United - facebook.com Vai su Facebook
? Impresa storica, scalata in solitaria e d’inverno sulla via dei Ragni al Cerro Torre: il capolavoro di Colin Haley http://dlvr.it/TN54Fg #CerroTorre #ColinHaley #Alpinismo #ScalataInvernale #Arrampicata - X Vai su X
Everest, l'impresa di Bargiel: l'alpinista polacco scende dalla vetta con gli sci senza ossigeno - L'atleta polacco Andrzej Bargiel ha compiuto un'impresa storica diventando il primo uomo a scalare l'Everest senza ossigeno supplementare e a completare una discesa completa con gli sci fino al Campo ... Secondo repubblica.it
Everest, impresa storica: il polacco Bargiel scende dalla vetta con gli sci senza ossigeno - Un’impresa che entra di diritto nella storia dell’alpinismo estremo: ... Lo riporta msn.com