Impianto Sogin a Borgo Sabotino Muzio | Procedura corretta il Comune chiederà compensazioni
La procedura seguita per la conferenza dei servizi autorizzatoria per l’impianto di accumulo di energia che Sogin intende realizzare a Borgo Sabotino in area ex Cirene, è stata corretta e il Comune di Latina chiederà le compensazioni per il territorio; anzi, un programma di opere è già stato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: impianto - sogin
Sogin, un impianto di accumulo di energia a Sabotino
Porte aperte per visitare gli impianti nucleari #Sogin e #Nucleco nel centro ricerche Casaccia di #Roma https://iltempo.it/attualita/2025/09/20/news/porte-aperte-per-visitare-gli-impianti-nucleari-sogin-e-nucleco-nel-centro-ricerche-casaccia-di-roma-44186780/ - X Vai su X
Impressionante a Verretto, nel pavese Il temporale di oggi ha completamente devastato un grosso impianto fotovoltaico - facebook.com Vai su Facebook
Centrale nucleare, 800 in visita all'impianto di borgo Sabotino - Circa 800 persone hanno affollato l’ex centrale nucleare di Latina per il nuovo “Open Gate” organizzato da Sogin per accogliere i visitatori. Riporta ilmessaggero.it