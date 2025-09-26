Impianto Sogin a Borgo Sabotino Muzio | Procedura corretta il Comune chiederà compensazioni

Latinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procedura seguita per la conferenza dei servizi autorizzatoria per l’impianto di accumulo di energia che Sogin intende realizzare a Borgo Sabotino in area ex Cirene, è stata corretta e il Comune di Latina chiederà le compensazioni per il territorio; anzi, un programma di opere è già stato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: impianto - sogin

Sogin, un impianto di accumulo di energia a Sabotino

Centrale nucleare, 800 in visita all'impianto di borgo Sabotino - Circa 800 persone hanno affollato l’ex centrale nucleare di Latina per il nuovo “Open Gate” organizzato da Sogin per accogliere i visitatori. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Impianto Sogin Borgo Sabotino