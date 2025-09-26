Imperia ragazzo senza braccia prende la patente guidando con i piedi | Ho fatto pratica per sei anni
(Adnkronos) – Ci sono voluti sei anni di pratica ma ora Nicholas Deplano ce l'ha fatta: è riuscito a superare l'esame per ottenere la patente di guida nonostante non abbia le braccia. Il ventiquattrenne di Badalucco, in provincia di Imperia, infatti è nato senza arti superiori e ha imparato a guidare usando i piedi.
Nicholas Deplano, nato senza arti superiori prende la patente guidando con i piedi. «L'inizio di una nuova vita» - Nato senza arti superiori, il ventiquattrenne di Badalucco, in provincia di Imperia, ha raggiunto un ...
Senza braccia dalla nascita: "Ho preso la patente, ora inizia un'altra vita" - Il 24enne Nicholas Deplano con il piede sinistro muoverà il volante della sua auto "Sei anni per realizzare un sogno, i traguardi non si raggiungono aspettando gli altri".