Imperia ragazzo senza braccia prende la patente guidando con i piedi | Ho fatto pratica per sei anni

Periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ci sono voluti sei anni di pratica ma ora Nicholas Deplano ce l'ha fatta: è riuscito a superare l'esame per ottenere la patente di guida nonostante non abbia le braccia. Il ventiquattrenne di Badalucco, in provincia di Imperia, infatti è nato senza arti superiori e ha imparato a guidare usando i piedi. Un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

