Impennata carpooling in Lombardia | boom di viaggi condivisi da casa al lavoro

Milano, 26 settembre 2025 - Coscienza ambientale, ma soprattutto risparmio economico. Queste le motivazioni che trainano la crescita del carpooling, l’abitudine di condividere l’auto per gli spostamenti casa-lavoro, tra le aziende. Secondo l’ Osservatorio Aziende in Movimento 2025 realizzato da Jojob Real Time Carpooling (B-Corp specializzata nel supportare gli spostamenti nella tratta casa-lavoro e il pendolarismo), il primo semestre 2025 ha segnato un dato record per il carpooling aziendale a livello nazionale, che, ad oggi, coinvolge 173mila dipendenti da nord a sud con un incremento del 55% di viaggi condivisi in più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Impennata carpooling in Lombardia: boom di viaggi condivisi da casa al lavoro

