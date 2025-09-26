Impegno costante per la crescita etica innovativa e sostenibile

Quotidiano.net | 26 set 2025

Tre parole e un solo credo – ’ People, Planet & Profit ’ – favorire la crescita in modo sostenibile ed etico. Ma nella visione e nel modus operandi di IDM Alto Adige c’è molto di più. C’è, prima di tutto, la volontà di operare nell’interesse collettivo, prestando attenzione non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche alla giustizia sociale e all’efficienza economica. Per IDM è importante ascoltare, osservare e analizzare con attenzione la situazione del territorio, per poi prendere insieme a partner e stakeholder decisioni coraggiose e innovative. Nell’acronimo, l’essenza delle sfide: Innovators, Developers, Marketers. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

