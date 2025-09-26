Immunità a Ilaria Salis Tajani cambia idea dopo le accuse della Lega | Voteremo per la revoca Siamo garantisti ma ci sono regole

Antonio Tajani ha cambiato idea su Ilaria Salis. Dopo aver difeso la scelta del Partito popolare europeo di votare contro la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, sotto processo in Ungheria, ora il ministro degli Esteri ritratta. Un dietrofront arrivato pochi giorni dopo i colpi subiti dagli alleati di governo della Lega, che dopo la votazione della Commissione Juri avevano parlato di “un’eurovergogna targata sinistra e traditori del centrodestra, che usano la giustizia come un manganello”. Dichiarazioni per cui Tajani non si scompone – “Non mi farò intimorire “, ha commentato -, ma che di fatto anticipano il cambio di rotta del suo partito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Immunità a Ilaria Salis, Tajani cambia idea dopo le accuse della Lega: “Voteremo per la revoca. Siamo garantisti ma ci sono regole”

In questa notizia si parla di: immunit - ilaria

Immunità Ilaria Salis, una boccata d’ossigeno nel clima di anti-politica. La destra grida all’inciucio: è il festival dell’ipocrisia ilriformista.it/immunita-ilari… - X Vai su X

Immunità Ilaria Salis, una boccata d’ossigeno nel clima di anti-politica. La destra grida all’inciucio: è il festival dell’ipocrisia - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis, Tajani: «Voteremo per la revoca dell'immunità» - Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia dalla festa di Telese: «Siamo garantisti, ma i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare» ... Scrive msn.com

Tajani says we'll vote to revoke Salis's immunity - right Forza Italia (FI) party would vote to revoke the parliamentary immunity of Green- Segnala msn.com