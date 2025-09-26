Immigrazione clandestina Con i guadagni compra un locale commerciale Scatta il sequestro

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Laura Valdesi SIENA L’aveva studiato bene. Il sistema pensato dal 38enne bengalese funzionava. E rendeva anche un bel gruzzolo di taka, la valuta del suo Paese di origine. C’era chi ne versava 300mila, corrispondenti a poco più di 2mila euro. Altri di più. Accettava anche il pagamento in modo diverso per le pratiche svolte, se uno si trovava in difficoltà economica. Andava bene la cessione di terreni di proprietà, in Bangladesh naturalmente. Pronti ad ogni sacrificio decine di disperati pur di lasciare il poverissimo paese asiatico, entrando in Italia. E sperando in un futuro migliore. In Toscana, per l’esattezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

immigrazione clandestina con i guadagni compra un locale commerciale scatta il sequestro

© Lanazione.it - Immigrazione clandestina. Con i guadagni compra un locale commerciale. Scatta il sequestro

In questa notizia si parla di: immigrazione - clandestina

Baby calciatori nigeriani a La Spezia: assolti gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Immigrazione clandestina e false assunzioni: nei guai una dipendente di un patronato

Blitz in 23 province d’Italia: il business dell’immigrazione clandestina dietro i falsi contratti di lavoro

immigrazione clandestina guadagni compraImmigrazione clandestina. Con i guadagni compra un locale commerciale. Scatta il sequestro - Un 38enne bengalese indagato per aver favorito l’arrivo in Italia di connazionali dietro il pagamento di soldi o la cessione di terreni. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Immigrazione Clandestina Guadagni Compra