Immigrazione clandestina Con i guadagni compra un locale commerciale Scatta il sequestro
di Laura Valdesi SIENA L’aveva studiato bene. Il sistema pensato dal 38enne bengalese funzionava. E rendeva anche un bel gruzzolo di taka, la valuta del suo Paese di origine. C’era chi ne versava 300mila, corrispondenti a poco più di 2mila euro. Altri di più. Accettava anche il pagamento in modo diverso per le pratiche svolte, se uno si trovava in difficoltà economica. Andava bene la cessione di terreni di proprietà, in Bangladesh naturalmente. Pronti ad ogni sacrificio decine di disperati pur di lasciare il poverissimo paese asiatico, entrando in Italia. E sperando in un futuro migliore. In Toscana, per l’esattezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: immigrazione - clandestina
Baby calciatori nigeriani a La Spezia: assolti gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Immigrazione clandestina e false assunzioni: nei guai una dipendente di un patronato
Blitz in 23 province d’Italia: il business dell’immigrazione clandestina dietro i falsi contratti di lavoro
#siena, sequestro della Guardia di Finanza: immobile a Grosseto acquistato con proventi dell’immigrazione clandestina - facebook.com Vai su Facebook
FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, TRUFFA AGGRAVATA E FALSITÀ IN ATTI IN RELAZIONE A CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE, 4 ARRESTI NELL’OPERAZIONE DI POLIZIA DI STATO, CARABINERI E NUCLEO ISPETTORATO LAV - X Vai su X
Immigrazione clandestina. Con i guadagni compra un locale commerciale. Scatta il sequestro - Un 38enne bengalese indagato per aver favorito l’arrivo in Italia di connazionali dietro il pagamento di soldi o la cessione di terreni. Secondo lanazione.it