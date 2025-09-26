Ilaria Salis Tajani | Voteremo per revoca immunità

(Adnkronos) – "Non voteremo per la conservazione dell'immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole". Lo ha detto il leader di Fi e vicepremier, Antonio Tajani, dal palco della festa del partito a Telese Terme (Benevento), a proposito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

