Ilaria Salis Tajani | Voteremo per revoca immunità
(Adnkronos) – "Non voteremo per la conservazione dell'immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole". Lo ha detto il leader di Fi e vicepremier, Antonio Tajani, dal palco della festa del partito a Telese Terme (Benevento), a proposito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ilaria - salis
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora
Carola Rackete si dimette da eurodeputata, il saluto di Ilaria Salis: “Ci vedremo nelle lotte”
Due giorni fa la Commissione Giustizia del Parlamento europeo ha deciso di difendere l’immunità di Ilaria Salis, e di respingere la richiesta di revoca avanzata dall’Ungheria di Orbán. Ma non significa che sia finita qui. All’inizio di ottobre tutto l’Europarlamento - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria #Salis al giornalista ungherese: stufa di ricevere diffamazioni - X Vai su X
Ilaria Salis, Tajani: «Voteremo per la revoca dell'immunità» - Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia dalla festa di Telese: «Siamo garantisti, ma i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare» ... Lo riporta msn.com
Caso Salis, Tajani: “Voteremo la revoca dell’immunità, le regole vanno rispettate” - Quindi voteremo per la revoca dell’immunità, perché i reati sono stati ... Come scrive msn.com