Il video del meteorite alieno di Panama in realtà è un fake

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro che Venom. Negli ultimi giorni sono diventati virali su TikTok i video condivisi dall'utente Kinpanama: le immagini mostrano una sostanza "aliena", di colore nero, fuoriuscire da una presunta massa rocciosa, un meteorite secondo l'autore dei filmati, che sarebbe precipitato nel giardino. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: meteorite - alieno

