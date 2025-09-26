I tecnici del big match dell'Allianz Stadium sono concittadini e hanno giocato insieme sia nell'Under 21 della Croazia che nel club di Spalato, per poco: "Ivan è un amico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il viaggio lungo 29 anni di Tudor e Juric: dall'Hajduk '96 a Juventus-Atalanta