Il viaggio lungo 29 anni di Tudor e Juric | dall' Hajduk ' 96 a Juventus-Atalanta

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tecnici del big match dell'Allianz Stadium sono concittadini e hanno giocato insieme sia nell'Under 21 della Croazia che nel club di Spalato, per poco: "Ivan è un amico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il viaggio lungo 29 anni di tudor e juric dall hajduk 96 a juventus atalanta

© Gazzetta.it - Il viaggio lungo 29 anni di Tudor e Juric: dall'Hajduk '96 a Juventus-Atalanta

