C’era grande attesa dopo il test di Misano per verificare le prestazioni di Francesco Bagnaia nel venerdì di Motegi, sede della diciassettesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP 2025. Pecco, reduce da una profonda crisi tecnica e di risultati, si era dichiarato infatti abbastanza soddisfatto delle prove effettuate sul circuito romagnolo lasciando intendere di aver trovato qualche soluzione per aumentare il feeling con la Ducati GP25. “ Al test di Misano abbiamo fatto molte prove e trovato alcune soluzioni che riproporremo anche qui per capire se possono in qualche modo aiutarci ad avere più confidenza alla guida “, le parole del tre volte campione del mondo alla vigilia della trasferta nipponica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il venerdì incoraggiante di Bagnaia a Motegi: vera svolta o fuoco di paglia?