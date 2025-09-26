Il Valorugby ingaggia l’esperta Sara Squassabia Una performance analyst per scegliere le strategie

Tra le novità dello staff tecnico del Valorugby Emilia quest’anno c’è anche l’ingaggio di Sara Squassabia, nuova ’performance analyst’ della prima squadra. Trentaquattro anni, veronese, Squassabia ha giocato in serie A con il Riviera Venezia e il Verona prima di abbandonare lo sport giocato e dedicarsi, grazie anche agli studi in Scienze motorie, ai ruoli fuori campo: prima allenatrice (settore giovanile del Verona) e poi video analyst (Verona e Zebre). Con la franchigia parmense Squassabia ha maturato un’esperienza triennale in Urc come assistant analyst e come analyst dell’Accademia e di diverse formazioni nazionali giovanili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

