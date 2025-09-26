Il Valorugby ingaggia l’esperta Sara Squassabia Una performance analyst per scegliere le strategie

Tra le novità dello staff tecnico del Valorugby Emilia quest’anno c’è anche l’ingaggio di Sara Squassabia, nuova ’performance analyst’ della prima squadra. Trentaquattro anni, veronese, Squassabia ha giocato in serie A con il Riviera Venezia e il Verona prima di abbandonare lo sport giocato e dedicarsi, grazie anche agli studi in Scienze motorie, ai ruoli fuori campo: prima allenatrice (settore giovanile del Verona) e poi video analyst (Verona e Zebre). Con la franchigia parmense Squassabia ha maturato un’esperienza triennale in Urc come assistant analyst e come analyst dell’Accademia e di diverse formazioni nazionali giovanili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Valorugby ingaggia l’esperta Sara Squassabia. Una performance analyst per scegliere le strategie

In questa notizia si parla di: valorugby - ingaggia

Valorugby Emilia che annuncia l'ingaggio di Patrick De Villiers, 21 anni, giocatore nato in Sudafrica, ma di eleggibilità azzurra, proveniente dal Viadana. "Posso giocare sia da 12 che da 13, ma mi metto a completa disposizione del coach" - facebook.com Vai su Facebook

Il Valorugby ingaggia l’esperta Sara Squassabia. Una performance analyst per scegliere le strategie - Tra le novità dello staff tecnico del Valorugby Emilia quest’anno c’è anche l’ingaggio di Sara Squassabia, nuova ’performance analyst’ ... Da msn.com

Ingaggiati due super piloni. Sarà un Valorugby blindato - Riccardo Brugnara e Nicolò Dell’Amico hanno entrambi 31 anni e giungono dal Petrarca, club padovano con il quale hanno ... Si legge su ilrestodelcarlino.it