Arezzo, 26 settembre 2025 – Ci sarà anche un valdarnese tra i protagonisti delle finali nazionali ASI di rental karting outdoor, in programma il 4 e 5 ottobre a Jesolo. Si tratta di Emanuele Taranghelli, che difenderà i colori della Toscana in una delle manifestazioni più attese del settore. Il rental karting outdoor è una forma di karting competitivo e accessibile, adatta a chi non vuole investire nelle spese dell’agonismo tradizionale, ma desidera comunque gareggiare in modo serio e regolamentato. La kermesse vedrà la partecipazione di oltre 300 piloti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in una due giorni di gare ad alta adrenalina per conquistare i titoli nazionali nelle quattro categorie previste dal regolamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il valdarnese Emanuele Taranghelli alle finali nazionali ASI di rental karting outdoor