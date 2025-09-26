Il tronchetto di Cioccolato Foresta di Gay-Odin diventa un abito di alta moda
Il celebre tronchetto di Cioccolato Foresta di Gay-Odin diventa un abito di alta moda: un’opera sartoriale disegnata dal duo Francesco Corcione e Francesco Canessa alias Saman Loira, il brand che unisce sogno e realtà creando abiti fiabeschi ispirati alla natura. L’abito Foresta è un omaggio dei due giovani stilisti napoletani alla storica Fabbrica Gay-Odin con la quale condividono gli stessi valori: creare pezzi unici, artigianali e sostenibili attraverso una gestione etica del lavoro. Dal 1894 Gay-Odin è artigianalità e cultura del fatto a mano e non poteva che accogliere con entusiasmo il progetto del giovane brand di moda napoletano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tronchetto - cioccolato
