S tanding ovation e lunghi minuti di applausi pieni di commozione e nostalgia. Questa è stata l’atmosfera durante la prima sfilata in casa Armani senza Giorgio Armani. Nel Teatro di via Bergognone, dove solo un paio di settimane fa si è tenuta la camera ardente dello stilista, è andata in scena la collezione primavera estate 2026 Emporio Armani, Ritorni. Un’allusione – come spiegano le note della maison – a quel «sentimento mutevole che si porta con sé tornando in città dopo un viaggio». L’ultimo contributo di Re Giorgio alla moda è un mix di colori neutri, forme leggere e suggestioni multiculturali che comunicano nel dialogo – mai interrotto – tra femminile e maschile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il tributo delle modelle e del team Armani durante la sfilata primavera estate 2026 “Ritorni”