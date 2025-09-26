Il tributo delle modelle e del team Armani durante la sfilata primavera estate 2026 Ritorni
S tanding ovation e lunghi minuti di applausi pieni di commozione e nostalgia. Questa è stata l’atmosfera durante la prima sfilata in casa Armani senza Giorgio Armani. Nel Teatro di via Bergognone, dove solo un paio di settimane fa si è tenuta la camera ardente dello stilista, è andata in scena la collezione primavera estate 2026 Emporio Armani, Ritorni. Un’allusione – come spiegano le note della maison – a quel «sentimento mutevole che si porta con sé tornando in città dopo un viaggio». L’ultimo contributo di Re Giorgio alla moda è un mix di colori neutri, forme leggere e suggestioni multiculturali che comunicano nel dialogo – mai interrotto – tra femminile e maschile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Standing ovation e lunghi minuti di applausi davanti alla porta vuota: il tributo di pubblico e modelle a re Giorgio alla sfilata di Empio Armani
Un tributo al Re della moda, che comunicava eleganza, misura e distinzione anche attraverso il make-up scelto per le modelle delle sue sfilate - X Vai su X
Emporio Armani sfila senza Giorgio, ma con la sua eredità - Emozione in passerella, tra memoria e nuove sfide per Silvana Armani. Da businesspeople.it
Standing ovation e lunghi minuti di applausi davanti alla porta vuota: il tributo di pubblico e modelle a re Giorgio alla sfilata di Empio Armani - Un omaggio commovente a Giorgio Armani durante la prima sfilata dopo la sua scomparsa: la porta da cui entrava resta vuota ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it