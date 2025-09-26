Il Tribunale Vaticano ha dichiarato inammissibile l'appello dell'accusa nel processo Becciu
La Corte d'appello vaticana ha dichiarato inammissibile il ricorso del promotore di giustizia Alessandro Diddi contro la sentenza di primo grado del caso Becciu. D'ora in poi solo le difese potranno impugnare le condanne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tribunale - vaticano
#Vaticano Due ore nella nuova Aula del Tribunale vaticano per l’esame di alcune eccezioni, tra cui la richiesta di “inammissibilità”, da parte dei legali degli imputati, dell’appello del promotore Diddi. Prossima udienza giovedì 25 settembre - X Vai su X
L’ex presidente del tribunale vaticano avrebbe acquistato a metà prezzo immobili da alcuni boss, versando una parte del denaro sottobanco. Emersi i rapporti di familiarità con «uomini d’onore» come Bonura e Piazza. - facebook.com Vai su Facebook
Il Tribunale Vaticano ha dichiarato inammissibile l’appello dell’accusa nel processo Becciu - La Corte d'appello vaticana ha dichiarato inammissibile il ricorso del promotore di giustizia Alessandro Diddi contro la sentenza di primo grado del caso ... Segnala fanpage.it
Processo Becciu, nuovo colpo di scena in Vaticano: dichiarato inammissibile l’appello dell’accusa - Il procedimento giudiziario sull’affaire della compravendita, con i fondi riservati della Segreteria di Stato, di un immobile di lusso situato in Sloane Avenue, a Londra prende una nuova piega. Da editorialedomani.it