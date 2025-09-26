Il Tribunale Vaticano ha dichiarato inammissibile l'appello dell'accusa nel processo Becciu

La Corte d'appello vaticana ha dichiarato inammissibile il ricorso del promotore di giustizia Alessandro Diddi contro la sentenza di primo grado del caso Becciu. D'ora in poi solo le difese potranno impugnare le condanne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

tribunale vaticano ha dichiaratoProcesso Becciu, nuovo colpo di scena in Vaticano: dichiarato inammissibile l’appello dell’accusa - Il procedimento giudiziario sull’affaire della compravendita, con i fondi riservati della Segreteria di Stato, di un immobile di lusso situato in Sloane Avenue, a Londra prende una nuova piega. Da editorialedomani.it

