Il tram a Porta San Felice | Tante code per i cantieri Le auto sbagliano corsia
I disagi del traffico sul viale, tra Porta Saragozza e Porta San Felice, sono proseguiti anche ieri, nonostante la presenza della polizia locale a regolare la nuova viabilità. Da martedì infatti, i cantieri della linea rossa del tram si sono spostati tra Porta San Felice e la via omonima, creando un bivio obbligato: per proseguire sui viali verso la stazione restano solo le corsie di sinistra e centrale, mentre quella di destra è riservata a chi entra in centro o svolta su via San Felice. Una modifica che ha spiazzato molti automobilisti, che sbagliano direzione nonostante i cartelli e le indicazioni della polizia, accorgendosi del cambio solo all’ultimo, quando sono già costretti a svoltare verso il centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
