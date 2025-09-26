Una festa in città e con i lettori. Lunedì 6 ottobre alle ore 18 al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo (via San Carlo, 5), tappa modenese per il tour de ’ Il Resto del Carlino ’ che celebra 140 anni di storia. Due ore di interviste, talk, curiosità con i personaggi che rappresentano l’eccellenza e la memoria storica della nostra provincia. Ad aprire l’evento, il benvenuto istituzionale con il vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini, il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente della Fondazione Collegio San Carlo, Vittorio Lugli, che ha messo a disposizione la splendida location (dove poi si terrà un cocktail finale curato da Cirfood insieme all’associazione ’Il Tortellante’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il tour per l'anniversario . La festa arriva a Modena: "Cresciuti a pane e Carlino". Inviateci il ricordo più bello