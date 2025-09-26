Il titolo ufficiale del sequel di the social network svelato

Un nuovo capitolo si apre nel mondo del cinema dedicato alle vicende di Facebook, con l’annuncio di un film che approfondisce le dinamiche e gli eventi successivi alla creazione della piattaforma social più popolare al mondo. Il progetto, intitolato The Social Reckoning, rappresenta il seguito di The Social Network, celebre pellicola del 2010 diretta da Aaron Sorkin. La produzione è in fase avanzata e l’uscita nelle sale è prevista per il 9 ottobre 2026. Questo nuovo film promette di offrire uno sguardo approfondito sugli aspetti più controversi dell’universo digitale, concentrandosi su eventi reali e personaggi chiave. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

il titolo ufficiale del sequel di the social network svelato

