Il tempio del formaggio dove si conservano i cheddar sotto vecchi archi ferroviari

Storia del punto di riferimento londinese per i formaggi d’Albione e d’Irlanda. Da vent'anni la guida è affidata a un americano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il tempio del formaggio dove si conservano i cheddar sotto vecchi archi ferroviari

Il tempio segreto del formaggio: ecco il Caveau Riserva Speciale di Emanuela Perenzin

10 curiosità sul cheddar, il formaggio inglese che ha sfamato il mondo - Un tempo era considerato solo un’americanata, un prodotto insapore e dal colore innaturale, ma in realtà il vero cheddar – che è inglesissimo – è un formaggio vaccino goloso e sfaccettato. Segnala gamberorosso.it

Le premiate forme sono prodotte in una piccola produzione artigianale il cui motto è "Dal pascolo a Cheddar nello stesso giorno" - Zitto zitto, in una minuscola operazione artigianale, Tom Burgess produce il formaggio cheddar più buono del mondo. gamberorosso.it scrive