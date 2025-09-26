Il Teatro Eliseo di Roma riapre dopo cinque anni | sul palco gli spettacoli immersivi Disney

Dal 3 ottobre 2025 il teatro Eliseo di via Nazionale riapre il sipario chiuso dal 2020. In scena per un anno l’esperienza immersiva targata Walt Disney. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: teatro - eliseo

Avellino, Pasolini al Cinema Teatro Eliseo

Al Teatro Eliseo il concerto “Bossa Nova Para Sempre”

Roma. Dopo cinque anni di chiusura, il teatro Eliseo rinasce Per un anno sarà gestito dalla Disney e saranno messi in scena alcuni dei classici dei cartoni animati Una buona notizia e un passo avanti Ci si domanda, però, se e quando tornerà ad essere dispo - X Vai su X

Dal 13 al 19 gennaio il TEN Teatro Eliseo di #Nuoro ospiterà le audizioni per selezionare il cast di “Su toccu pasau”, la seconda parte dello spettacolo tratto da “Il Giorno del Giudizio” di Salvatore Satta. Il progetto, curato dal regista Marco Spiga per il Teatro - facebook.com Vai su Facebook

Il Teatro Eliseo rinasce: per un anno c’è la Disney. Su il sipario il 3 ottobre - In cartellone gli show immersivi, dedicati a famiglie e bambini, di Frozen, la Sirenetta, il Re Leone, Oceania ed Encanto. msn.com scrive

Teatro Eliseo, Gabriele Lavia: «Grande idea l’animazione. È un cerchio che si chiude. Spero possa tornare presto la prosa» - Il regista, attore e doppiatore è stato codirettore artistico tra il 1980 e il 1987. Scrive roma.corriere.it