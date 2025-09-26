Il Teatro Duse alza il sipario quasi 100 titoli per un’imperdibile nuova Stagione 2025 26

Solo il meglio della prosa, i big della scena, i grandi talenti femminili, la danza, la musica e i nuovi autori contemporanei. Si alza il sipario sulla Stagione 202526 del Teatro Duse di Bologna ( teatroduse.it) che, con una proposta di quasi 100 titoli diversi, si annuncia già imperdibile. La campagna abbonamenti è in corso ed è possibile scegliere tra numerosi percorsi tematici. Torna anche lo speciale carnet DUSElibero per venire a teatro quando vuoi e con chi vuoi. Nel dettaglio, ad aprire la nuova Stagione di prosa sarà Il birraio di Preston (14 – 16 novembre) tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, per la regia di Giuseppe Dipasquale che firma, insieme all’autore, la riduzione teatrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

