Il Tar ferma la sperimentazione sui Beagle di Aptuit Lav | Ecco chi sono questi cani sottoposti a pratiche dolorose
L'azienda farmaceutica Aptuit di Verona fermata dal Tar del Lazio: stop alla sperimentazione su circa 800 Beagle. La vice presidente della Lav ricostruisce le fasi più importanti di una lunga battaglia legale e spiega: "Usati per testare delle sostanze potenzialmente tossiche e per verificare gli effetti che ne derivano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
