La canzone d’autore, il rap italiano, il folk da ballo e l’indie, accanto ai nuovi sentieri della musica indipendente, alle hit da ballare, alle sonorità hawaiiane dell’ukulele e al blues. Ma anche le risate della comicità surreale, le sperimentazioni dei cortometraggi e la presentazione di libri a tema musicale. Da questo weekend il Tambourine di Seregno riapre i battenti dando il via a una nuova stagione indoor. Gli amplificatori di via Carlo Tenca si riattiveranno oggi alle 20 con musica dal vivo e dj-set: ad alternarsi ci saranno Gabbo, alias Gabriele Centofanti, bassista e produttore, membro del gruppo hip hop dei Cor Veleno; gli In Da Roots Project con le loro sperimentazioni in bilico tra jazz ed elettronica, il cantautore di origini siciliane Limarra e un dj-set di Nimani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Tambourine a tutto volume. Dal rap all'indie fino all'ukulele. Le emozioni rock di Giovanardi