Il surreale allenamento per la Ryder Cup in America | giocano insultati dal pubblico virtuale
Preparazione sui generis per i golfisti del Team Europa in vista della Ryder Cup negli Stati Uniti: visori e realtà aumentata per abituarsi agli insulti del pubblico americano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ryder Cup, parte la sfida. Dal 26 settembre su Sky - Team Europe va a caccia di una vittoria a New York forte del successo a Roma di due anni fa e del carisma del suo capitano Luke ... Da sport.sky.it