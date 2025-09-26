Il Super Enalotto rende felice un fortunato giocatore Vinti oltre 30mila euro con un 5
JESI – Il Super Enalotto sorride alla città di Jesi. Nell'estrazione di giovedì 25 settembre è stato infatti centrata una cinquina 32.536,27 euro. La giocata fortunata è stata effettuata alla tabaccheria di via Roma 33A.
