Il successore di Papa Prevost al Dicastero dei Vescovi è napoletano | è monsignor Filippo Iannone

Papa Leone XIV ha nominato l'arcivescovo Filippo Iannone, ex vescovo ausiliare di Napoli, prefetto del Dicastero dei Vescovi, che nomina i vescovi in tutto il mondo. Lui stesso aveva rivestito l'incarico prima di essere eletto Pontefice.

Papa Leone XIV ha nominato l'arcivescovo Filippo Iannone, ex vescovo ausiliare di Napoli, prefetto del Dicastero dei Vescovi, che nomina i vescovi in tutto il mondo.

