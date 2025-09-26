Il successore di Papa Prevost al Dicastero dei Vescovi è napoletano | è monsignor Filippo Iannone

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha nominato l'arcivescovo Filippo Iannone, ex vescovo ausiliare di Napoli, prefetto del Dicastero dei Vescovi, che nomina i vescovi in tutto il mondo. Lui stesso aveva rivestito l'incarico prima di essere eletto Pontefice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: successore - papa

Il Papa nomina monsignor Iannone come suo successore al dicastero dei vescovi

Papa Leone XIV nomina il suo successore al Dicastero dei Vescovi: chi è il napoletano Monsignor Iannone

successore papa prevost dicasteroVaticano, il successore di Papa Prevost al Dicastero dei Vescovi è napoletano: è monsignor Filippo Iannone - Papa Leone XIV ha nominato l'arcivescovo Filippo Iannone, ex vescovo ausiliare di Napoli, prefetto del Dicastero dei Vescovi, che nomina i vescovi in tutto ... Riporta fanpage.it

successore papa prevost dicasteroPapa Leone XIV sceglie il suo “successore”: chi è e perché è così importante - Papa Leone XIV nomina il "successore" nel Prefetto del Dicastero per i Vescovi: ecco chi è e qual sarà il suo ruolo. Come scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Successore Papa Prevost Dicastero