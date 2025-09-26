Il sopravvissuto | Il crack ti devasta dentro e ti spinge a fare il peggio

Ilsecoloxix.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo, 56 anni, ha incontrato i cristalli di coca da fumare a Londra vent’anni fa. Ha conosciuto anche l’eroina: “Sono vivo grazie ai gruppi di Alcolisti Anonimi”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Il sopravvissuto: “Il crack devasta dentro e ti spinge a fare il peggio. Mi sono salvato in carcere”

