Il sopravvissuto | Il crack devasta dentro e ti spinge a fare il peggio Mi sono salvato in carcere

Ilsecoloxix.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo, 56 anni, ha incontrato i cristalli di coca da fumare a Londra vent’anni fa. Ha conosciuto anche l’eroina: “Sono vivo grazie ai gruppi di Alcolisti Anonimi”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

il sopravvissuto il crack devasta dentro e ti spinge a fare il peggio mi sono salvato in carcere

© Ilsecoloxix.it - Il sopravvissuto: “Il crack devasta dentro e ti spinge a fare il peggio. Mi sono salvato in carcere”

In questa notizia si parla di: sopravvissuto - crack

sopravvissuto crack devasta dentroIl sopravvissuto: “Il crack devasta dentro e ti spinge a fare il peggio. Mi sono salvato in carcere” - Paolo, 56 anni, ha incontrato i cristalli di coca da fumare a Londra vent’anni fa. Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sopravvissuto Crack Devasta Dentro