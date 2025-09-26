Il sondaggio che mette in bella luce Matteo Ricci è falso Fratelli D' Italia presenta un esposto in Procura

ANCONA – Fratelli D’Italia ha presentato un esposto all’Agcom e alla Procura della Repubblica di Ancona contro un falso sondaggio attribuito alla Swg, il quale, a quanto si apprende, disegnava scenari quantomai favorevoli per il candidato di centrosinistra Matteo Ricci alle elezioni regionali di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

