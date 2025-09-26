Il sondaggio che mette in bella luce Matteo Ricci è falso Fratelli D' Italia presenta un esposto in Procura
ANCONA – Fratelli D’Italia ha presentato un esposto all’Agcom e alla Procura della Repubblica di Ancona contro un falso sondaggio attribuito alla Swg, il quale, a quanto si apprende, disegnava scenari quantomai favorevoli per il candidato di centrosinistra Matteo Ricci alle elezioni regionali di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
L'ultimo sondaggio nelle #Marche è interessante. Se si dichiara di sinistra il doppio di chi di destra e, anche con chi mette il "centro-" davanti la sinistra in vantaggio, al momento di votare, FdI è al 32 e Acquaroli al 52%. Massì, candidiamo Ricci, così gli elettori
