Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi nega la strage di bambini palestinesi a Gaza

Nonostante le prove e i dati confermati da fonti internazionali, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi minimizza e nega la morte di oltre 20mila bambini a Gaza, contribuendo a diffondere disinformazione su una tragedia umanitaria di dimensioni storiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

