Il santuario le ricerche di Chiara tante voci | quel legame mai provato col delitto di Garlasco

Cosa lega il presunto scandalo sessuale del santuario della Madonna della Bozzola al delitto di Garlasco? Di fatto, al momento, nulla. Ci sono le dichiarazioni di un uomo condannato per estorsione, latitante fino a poche settimane fa, ci sono delle ricerche effettuate da Chiara Poggi su internet, ci sono delle voci sulle presunte frequentazioni del santuario da parte di alcune persone connesse alla vittima e alla sua famiglia. Non si tratta neppure di indizi, ma di suggestioni. Il primo a parlare del santuario sarebbe stato l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, il quale nella puntata di ieri di “ Ore 14 Sera ” ha suggerito di scandagliare le ricerche su internet effettuate da Chiara Poggi per capire meglio: il legale ha ipotizzato, come fa da tempo, l’azione di un sicario e non solo smentisce qualunque collegamento al delitto con il suo assistito ma anche con la persona condannata nel 2015 per l’omicidio, il fidanzato della vittima Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

