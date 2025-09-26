Il santuario le ricerche di Chiara tante voci | quel legame mai provato col delitto di Garlasco
Cosa lega il presunto scandalo sessuale del santuario della Madonna della Bozzola al delitto di Garlasco? Di fatto, al momento, nulla. Ci sono le dichiarazioni di un uomo condannato per estorsione, latitante fino a poche settimane fa, ci sono delle ricerche effettuate da Chiara Poggi su internet, ci sono delle voci sulle presunte frequentazioni del santuario da parte di alcune persone connesse alla vittima e alla sua famiglia. Non si tratta neppure di indizi, ma di suggestioni. Il primo a parlare del santuario sarebbe stato l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, il quale nella puntata di ieri di “ Ore 14 Sera ” ha suggerito di scandagliare le ricerche su internet effettuate da Chiara Poggi per capire meglio: il legale ha ipotizzato, come fa da tempo, l’azione di un sicario e non solo smentisce qualunque collegamento al delitto con il suo assistito ma anche con la persona condannata nel 2015 per l’omicidio, il fidanzato della vittima Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: santuario - ricerche
Questa è la copertina del libro sulla storia della cascina e del Santuario della Madonna del bosco che verrà presentato dal prof Sergio Leondi il 5 ottobre alle ore 17 .00 durante la sagra. Un lavoro durato circa un anno con ricerche presso vari enti ,biblioteche - facebook.com Vai su Facebook
Il santuario, le ricerche di Chiara, tante voci: quel legame mai provato col delitto di Garlasco - Non c'è niente di provato nel presunto legame tra lo scandalo al santuario della Madonna della Bozzola e il delitto di Garlasco ... Scrive ilgiornale.it
Il santuario, la pedofilia, i file sulla chiavetta Usb: la verità sulle ricerche di Chiara Poggi - Alcune settimane prima di essere uccisa, Chiara fece una serie di ricerche sul web dal suo pc da lavoro e salvò alcuni dati su una pendrive. Secondo ilgiornale.it