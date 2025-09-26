"Grazie dottoressa Carla per la dedizione nella cura degli ammalati e dei loro familiari, per la professionalità, la presenza attenta, capace e umanissima. Grazie per lo spirito di servizio, per avere incarnato e onorato in maniera magistrale la professione di medico". La voce rotta dall’emozione, in mano il foglio con il testo scritto a penna, la signora Silvia ha salutato così qualche giorno fa il pensionamento di Carla Malferrari, medico di Medicina generale, il medico di famiglia, specializzata in pediatria, che per circa 43 anni ha operato a Crespellano. "Per la nostra comunità la dottoressa Carla è stata un punto di riferimento prezioso, sempre disponibile e attenta ai bisogni dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il saluto dei pazienti alla dottoressa Carla