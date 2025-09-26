Il saluto dei pazienti alla dottoressa Carla
"Grazie dottoressa Carla per la dedizione nella cura degli ammalati e dei loro familiari, per la professionalità, la presenza attenta, capace e umanissima. Grazie per lo spirito di servizio, per avere incarnato e onorato in maniera magistrale la professione di medico". La voce rotta dall’emozione, in mano il foglio con il testo scritto a penna, la signora Silvia ha salutato così qualche giorno fa il pensionamento di Carla Malferrari, medico di Medicina generale, il medico di famiglia, specializzata in pediatria, che per circa 43 anni ha operato a Crespellano. "Per la nostra comunità la dottoressa Carla è stata un punto di riferimento prezioso, sempre disponibile e attenta ai bisogni dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La festa patronale si apre con il saluto ai pazienti e al personale sanitario
Va in pensione il medico di famiglia Claudio Lelli , che ringraziamo per la disponibilità, e questo è il suo saluto: "Un ringraziamento a tutti i miei pazienti che dopo tanti anni di lavoro saluto con tanto affetto". L'Usl consiglia la procedura online per il cambio m - facebook.com Vai su Facebook
Il saluto dei pazienti alla dottoressa Carla - Dopo 43 anni di servizio a Crespellano, la pediatra e medico di base Malferrari va in pensione: "Mi aspetta tanto volontariato" ... Scrive msn.com
La petizione dei pazienti per la dottoressa: “In questi anni è stata un punto di riferimento” - Alto Reno Terme, 25 luglio 2025 – Ancora grane per i pazienti della Valle del Reno, costretti a una continua girandola di medici condotti. ilrestodelcarlino.it scrive