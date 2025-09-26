Il saluto dei pazienti alla dottoressa Carla

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Grazie dottoressa Carla per la dedizione nella cura degli ammalati e dei loro familiari, per la professionalità, la presenza attenta, capace e umanissima. Grazie per lo spirito di servizio, per avere incarnato e onorato in maniera magistrale la professione di medico". La voce rotta dall’emozione, in mano il foglio con il testo scritto a penna, la signora Silvia ha salutato così qualche giorno fa il pensionamento di Carla Malferrari, medico di Medicina generale, il medico di famiglia, specializzata in pediatria, che per circa 43 anni ha operato a Crespellano. "Per la nostra comunità la dottoressa Carla è stata un punto di riferimento prezioso, sempre disponibile e attenta ai bisogni dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il saluto dei pazienti alla dottoressa carla

© Ilrestodelcarlino.it - Il saluto dei pazienti alla dottoressa Carla

In questa notizia si parla di: saluto - pazienti

La festa patronale si apre con il saluto ai pazienti e al personale sanitario

saluto pazienti dottoressa carlaIl saluto dei pazienti alla dottoressa Carla - Dopo 43 anni di servizio a Crespellano, la pediatra e medico di base Malferrari va in pensione: "Mi aspetta tanto volontariato" ... Scrive msn.com

La petizione dei pazienti per la dottoressa: “In questi anni è stata un punto di riferimento” - Alto Reno Terme, 25 luglio 2025 – Ancora grane per i pazienti della Valle del Reno, costretti a una continua girandola di medici condotti. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Saluto Pazienti Dottoressa Carla