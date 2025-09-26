Il ritorno di Mariah Carey in grande stile con ‘Here for it all’

Finalmente Mariah Carey torna sotto i riflettori con ‘Here for it all’, il nuovo album in studio che segna il suo ritorno discografico dopo sette anni di silenzio. Questo è il sedicesimo capitolo della sua carriera in termini di album ufficiali. Il progetto arriva a distanza di tempo da Caution del 2018, un disco che aveva mostrato una Mariah più intima e sperimentale, e si presenta ora come una dichiarazione d’intenti: un lavoro personale, profondo e ambizioso dopo i lutti che l’hanno colpita lo scorso anno. Scopriamo di più. Here for it all: il nuovo lavoro di Mariah Carey. ‘Here for it all’ è stato sviluppato insieme a L. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

