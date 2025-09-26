Il ritorno di Kimmel The Girlfriend e altre lezioni per la sinistra che imita la destra

C’è un’espressione (orrenda) che usano spesso le persone di potere, siano gente che sta sui palcoscenici della politica o dello spettacolo: compattare i miei. Ci pensavo vedendo i numeri di Jimmy Kimmel, che martedì, nonostante non fosse distribuito in un quinto del territorio statunitense dalle società ancora impegnate a cercare di compiacere Trump, ha superato i sei milioni di spettatori (di solito non arrivava a due). Non c’è niente come vedersi fornire dagli avversari il pretesto per fare le vittime che compatti i tuoi. Il monologo di martedì, lungo il doppio del solito, abbastanza noioso, con la prima (unica) idea al ventesimo minuto, su YouTube ha diciannove milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il ritorno di Kimmel, “The Girlfriend”, e altre lezioni per la sinistra che imita la destra

In questa notizia si parla di: ritorno - kimmel

Disney affronta causa contro trump per il ritorno di jimmy kimmel

Già riabilitato Jimmy Kimmel: Abc annuncia il suo ritorno dopo le frasi su Kirk

Disney comunica il ritorno di Jimmy Kimmel, l’annuncio dopo la sospensione per le frasi su Kirk: «Il talk show riparte martedì su Abc»

Jimmy Kimmel è tornato a parlare di Donald Trump nel suo show: "Donald Trump è un bullo vecchio stile, come nei film degli anni '80, che ti ruba il pranzo e i soldi. Fare il tifo per questo bullo - non importa da che parte stai - è come fare il tifo per Biff di 'Ritorno Vai su Facebook

Rivincita per Jimmy Kimmel: le lezioni del suo ritorno sugli schermi? - X Vai su X

Jimmy Kimmel torna in onda, ma molte emittenti locali lo boicottano: quali sono e perché - Tuttavia, la frattura con una parte delle emittenti locali resta profonda e potrebbe avere ripercussioni ... Secondo tg.la7.it

Jimmy Kimmel torna in tv e sfida Trump: “La libertà di parola non si cancella” - Scontro a tutto campo tra Jimmy Kimmel e Donald Trump dopo il ritorno del comico sulla ABC caratterizzato da un’audience impressionante ... Lo riporta msn.com