Il ritiro di Busquets mette fine all’era del miglior centrocampo della storia del calcio Mundo Deportivo

Ilnapolista.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Busquets ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione in Mls, con l’Inter Miami. Il centrocampista spagnolo ex Barcellona ha annunciato il suo ritiro tramite un video sui social: «Questi saranno i miei ultimi mesi in campo. Mi ritiro molto felice, orgoglioso, e soprattutto grato. Ogni finale è un nuovo inizio. Sento che è giunto il momento di dire addio alla mia carriera da calciatore professionista. Ho trascorso quasi vent’anni a godermi la carriera incredibile che ho sempre sognato. Il calcio mi ha regalato esperienze uniche, in luoghi meravigliosi, insieme ai migliori compagni di viaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il ritiro di busquets mette fine all8217era del miglior centrocampo della storia del calcio mundo deportivo

© Ilnapolista.it - Il ritiro di Busquets mette fine all’era del miglior centrocampo della storia del calcio (Mundo Deportivo)

In questa notizia si parla di: ritiro - busquets

Busquets, la fine di un’era. Annunciato il ritiro: «Ultimi mesi in campo, sento che è giunto il momento»

ritiro busquets mette fineIl ritiro di Busquets mette fine all’era del miglior centrocampo della storia del calcio (Mundo Deportivo) - L'ex Barcellona Sergio Busquets ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione in Mls, con l'Inter Miami. Si legge su ilnapolista.it

ritiro busquets mette fineBusquets, la fine di un’era. Annunciato il ritiro: «Ultimi mesi in campo, sento che è giunto il momento» - Annunciato il ritiro: «Ultimi mesi in campo, sento che è giunto il momento». Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Ritiro Busquets Mette Fine