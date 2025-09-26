Sergio Busquets ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione in Mls, con l’Inter Miami. Il centrocampista spagnolo ex Barcellona ha annunciato il suo ritiro tramite un video sui social: «Questi saranno i miei ultimi mesi in campo. Mi ritiro molto felice, orgoglioso, e soprattutto grato. Ogni finale è un nuovo inizio. Sento che è giunto il momento di dire addio alla mia carriera da calciatore professionista. Ho trascorso quasi vent’anni a godermi la carriera incredibile che ho sempre sognato. Il calcio mi ha regalato esperienze uniche, in luoghi meravigliosi, insieme ai migliori compagni di viaggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il ritiro di Busquets mette fine all’era del miglior centrocampo della storia del calcio (Mundo Deportivo)