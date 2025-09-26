Il ristorante con un solo piatto nel menù apre a Milano | come funziona e quanto costa

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sapete che a Milano ha appena aperto un ristorante che nel suo menù offre un solo piatto (ma fatto a regola d'arte)? Ecco qual è, cosa cucina e quanto costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ristorante - piatto

“Piatto disumano, è un animale più intelligente di un bambino”: scoppia la polemica sul piatto del nuovo ristorante di Disney World

“Piatto disumano, è un animale più intelligente di un bambino”: scoppia la polemica sul menù del nuovo ristorante di Disney World

Ristorante sotto attacco per un piatto di poplo

Cerca Video su questo argomento: Ristorante Piatto Men249 Apre