Il riscatto dopo l' incubo inizia il lavoro alla Regione per due donne vittime di violenza

Messinatoday.it | 26 set 2025

La Regione Siciliana, per la prima volta, assume due donne vittime di gravi violenze che hanno causato sfregi permanenti al viso. Stamattina, dinanzi alla dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Salvatrice Rizzo, hanno firmato il contratto di lavoro Barbara Bartolotti e P. D. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

