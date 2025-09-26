Il Rimini e la fideiussione fantasma Gaiofana corsa contro il tempo

Dietro l’angolo la gara con il Pineto sabato in Abruzzo, ma anche un’altra scadenza. A fine mese il Rimini dovrà mettere in conto una dose di euro per pagare una rata dell’Iva che era stata rateizzata. Un altro step non di poco conto aspettando quello del 16 ottobre in cui dovranno essere pagati gli stipendi ai tesserati del mese di agosto. Mentre della fideiussione extra budget, quella che permetterebbe al Rimini di rimettere in sesto la sua rosa di giocatori, ancora nemmeno l’ombra. Fideiussione promessa a più riprese da Giusy Anna Scarcella. Ma le parole se le porta via il vento e questo ormai in piazzale del Popolo è cosa nota negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

