Il Rimini e la fideiussione fantasma Gaiofana corsa contro il tempo
Dietro l’angolo la gara con il Pineto sabato in Abruzzo, ma anche un’altra scadenza. A fine mese il Rimini dovrà mettere in conto una dose di euro per pagare una rata dell’Iva che era stata rateizzata. Un altro step non di poco conto aspettando quello del 16 ottobre in cui dovranno essere pagati gli stipendi ai tesserati del mese di agosto. Mentre della fideiussione extra budget, quella che permetterebbe al Rimini di rimettere in sesto la sua rosa di giocatori, ancora nemmeno l’ombra. Fideiussione promessa a più riprese da Giusy Anna Scarcella. Ma le parole se le porta via il vento e questo ormai in piazzale del Popolo è cosa nota negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Rimini, ecco la promessa del club: "C’è la fideiussione, via al mercato"
Il Rimini deferito dalla Figc per non aver presentato la fideiussione extra-budget. Contestata la recidiva
Il Foggia si è visto restituire in appello i tre punti di penalizzazione, riconosciuta la causa di forza maggiore per i pagamenti tardivi. Nuovi deferimenti invece per Rimini e Triestina, dovuti alla mancanza della fideiussione integrativa #serieC - X Vai su X
Il Rimini e la fideiussione fantasma. Gaiofana, corsa contro il tempo - La Building continua a dribblare le scadenze e l’assessore Lari scandisce i tempi dei lavori al centro sportivo ... Si legge su sport.quotidiano.net
Rimini, promesse e debiti senza fine. La Gaiofana resta un affare sospeso - Tante le risposte che Giusy Anna Scarcella deve dare agli appassionati del calcio riminese. Da ilrestodelcarlino.it