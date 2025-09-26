Il Riesame annulla ogni misura cautelare per il dottor Ferraiuolo | Restituita dignità a un uomo perbene

Vittoria giudiziaria per Pietropaolo Ferraiuolo, medico in pensione molto conosciuto e stimato a Casal di Principe e nella intera provincia di Caserta. Il Tribunale del Riesame di Napoli – Sezione XII – ha infatti annullato la misura cautelare del divieto di dimora, accogliendo in pieno le argomentazioni presentate dal suo difensore, l’avvocato Giovanni Cacciapuoti. L’indagine . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Il Riesame annulla ogni misura cautelare per il dottor Ferraiuolo: “Restituita dignità a un uomo perbene”

